Ciclismo | Strade Bianche femminile 2020 oggi in tv | diretta | orari e streaming

Quest'oggi scatta la nuova stagione del Ciclismo World Tour con la Strade Bianche femminile 2020. Uno spettacolo lungo 136 chilometri, con all'interno otto settori di sterrato che con ogni probabilità decideranno la corsa. La partenza è fissata per le ore 12:00, con l'arrivo nella scenografica cornice di Piazza del Campo a Siena programmata intorno alle 16:00. Gli appassionati potranno seguire la Strade Bianche femminile 2020 in diretta tv su RaiSport a partire dalle 15:00, possibile anche la diretta streaming grazie a RaiSport Web e Rai.tv.

