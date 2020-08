Calcio: Atalanta punta su Zapata, Lukaku-Lautaro nell'Inter (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 01 AGO - nell'ultima giornata di campionato, ancora senza Ilicic, in Slovenia per non meglio precisati problemi personali, l'Atalanta si affida in attacco a Zapata, supportato da ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Atalanta, il mistero di #Ilicic: era il più bravo, ora non gioca più - Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - Atalanta_BC : ?? La Scala del calcio ???? #MilanAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaInter | KICK-OFF ?? Ultimo calcio d'inizio della stagione di @SerieA! DAI RAGAZZI!! ?? Here we go! C'MON LA… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Atalanta-Inter 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Atalanta, il mistero di Ilicic: era il più bravo, ora non gioca più La Gazzetta dello Sport Marotta: «Brozovic sanzionato? Mi pare scontato. Su Ndbombele…»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalant ...

Atalanta-Inter, le probabili formazioni: torna Toloi, Young e Lautaro per Biraghi e Sanchez

Nell'Atalanta fuori Palomino per via dell'elongazione al flessore, spazio a Toloi (che torna dalla squalifica), Caldara e Djimsiti. A centrocampo si va verso la riconferma di Hateboer e Gosens sulle c ...

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Atalant ...Nell'Atalanta fuori Palomino per via dell'elongazione al flessore, spazio a Toloi (che torna dalla squalifica), Caldara e Djimsiti. A centrocampo si va verso la riconferma di Hateboer e Gosens sulle c ...