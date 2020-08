Benevento ufficiali date e sede del ritiro: si va a Seefeld in Tirol (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto ufficializzate le date e la sede del prossimo ritiro precampionato del Benevento. I giallorossi saranno di stanza in Austria, a Seefeld in Tirol, comune di circa 3.400 abitanti situato nel distretto di Innsbruck-Land. La delegazione giallorossa soggiornerà presso l’Hotel Hocheder da lunedì 17 a domenica 30 agosto. Durante il periodo di romitaggio estivo, gli allenamenti si svolgeranno presso gli impianti sportivi di ultima generazione annessi alla struttura ricettiva. Il calendario delle amichevoli, attualmente in via di definizione, sarà comunicato successivamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

