Atalanta-Inter oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming (Di sabato 1 agosto 2020) Atalanta-Inter sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e come vederla in streaming. Tutto pronto al Gewiss Stadium per quello che è lo spareggio che mette in palio il secondo posto. In caso di vittoria sarebbe di una tra queste due squadre protagoniste di un grande campionato, in caso di pareggio potrebbe spuntarla il terzo litigante, vale a dire la Lazio. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 1 agosto, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

