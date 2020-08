Alluvioni lampo in Afghanistan: morti almeno 12 bambini e una donna (Di sabato 1 agosto 2020) Alluvioni lampo hanno ucciso almeno 15 bambini e una donna in un villaggio dell’est dell’Afghanistan: lo ha reso noto un portavoce dell’amministrazione del distretto di Kooz Kunar, nella provincia di Nangarhar. “La notte scorsa delle piogge torrenziali hanno scatenato delle Alluvioni lampo. Una donna e 15 bambini fra uno e cinque anni d’età sono rimasti uccisi. Altri quattro sono rimasti feriti“, ha precisato il portavoce, Naimatullah Noorzai, secondo cui “decine di abitazioni soni andate distrutte” e i soccorritori sono sul posto.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Tantzstanze83 : RT @Pre_Temp: ?? Oggi saranno possibili forti temporali anche organizzati sul Nord Ovest e sul settore alpino italiano e austriaco, associa… - Pre_Temp : ?? Oggi saranno possibili forti temporali anche organizzati sul Nord Ovest e sul settore alpino italiano e austriac… - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Uragano #Hanna colpisce diverse zone del Centro America e USA. Altri video ?? - keitramarin2000 : RT @3BMeteo: Uragano #Hanna colpisce diverse zone del Centro America e USA. Altri video ?? - 3BMeteo : Uragano #Hanna colpisce diverse zone del Centro America e USA. Altri video ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvioni lampo

Meteo Web

Situazione di forte maltempo in gran parte del Paese. ALLUVIONE IN INDONESIA CAUSA ALMENO 21 MORTI Alluvioni lampo e frane nello Yemen: almeno 14 morti Come riportato da alertageo.org, forti piogge e ...Immagini che parlano da sole, Brescia ore 10:00, una vera e propria alluvione lampo si sta abbattendo in questi minuti sulla città. La situazione si presente critica.