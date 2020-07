Torna la Raggi Beach. Tra ritardi e caldo africano il flop è dietro l'angolo (Di venerdì 31 luglio 2020) è riaperta la Raggi Beach.. Torna anche quest'anno Tiberis, l'area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere, all'altezza di ponte Marconi. La struttura sarà aperta dalle 9 alle 19.30, tutti i giorni tranne il lunedì. Con temperature record e l'apertura rinviata ad agosto, però, il rischio flop - anche quest'anno - è dietro l'angolo. Riapre Tiberis la spiaggia sul Tevere (foto F. Benvenuti - IL TEMPO) Leggi su iltempo

Torna la Raggi Beach. Tra ritardi e caldo africano il flop è dietro l'angolo Il Tempo Dal 31 luglio aperta Tiberis 2020 l'area attrezzata sul Tevere

Da oggi, 31 luglio, apre Tiberis 2020. Torna anche quest’anno l’area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere, all’altezza di ponte Marconi. Tiberis è stata pensata per chi è in città e vuole prend ...

Roma Capitale e Acea: nuova illuminazione artistica per il parco lineare delle Mura Aureliane

Il Parco lineare delle Mura Aureliane si veste di nuova luce. Ieri sera la Sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la nuova illuminazione artistica realizzata da Comune di Roma e ACEA. L’impianto di illu ...

