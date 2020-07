Terrore a Montalto marina: in fiamme albergo e auto, evacuato campeggio (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Hotel Margherita di Montalto marina (Viterbo) è rimasto quasi completamente distrutto da un incendio. evacuato anche un campeggio. Terrore a Montalto marina in provincia di Viterbo. Per fortuna il sistema di allarme ha funzionato bene e i numerosi villeggianti presenti nella struttura hanno potuto lasciare il posto prima che fosse troppo tardi. L’Hotel Margherita è stato quasi completamente avvolto da fiamme altissime. Il violento incendio si sarebbe originato dal terzo piano della struttura, poi si è velocemente propagato al resto del complesso. Un campeggio adiacente l’albergo è stato parzialmente evacuato per precauzione. Al lavoro, ... Leggi su chenews

