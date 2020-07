Spadafora: "Ripartenza Serie A con i tifosi allo stadio? Totalmente fuori dalla realtà" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ripartenza SerieA a porte aperte? Totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo". Leggi su tuttonapoli

“Ripartenza SerieA a porte aperte? Totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo". Lo dice Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, intervistato dalla redazione di Radio K ...

"Ripartenza SerieA a porte aperte? Totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo". Lo dice Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, intervistato dalla redazione di Radio K ...