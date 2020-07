SEGA stringe un accordo con EA: Sonic Mania disponibile per tutti gli abbonati Origin Access Premier (Di venerdì 31 luglio 2020) SEGA, infatti, ha stretto un accordo con EA per rendere disponibile, da oggi stesso, Sonic Mania per tutti gli abbonati a Origin Access Premier. Fai andare il tuo cuore a mille mentre corri a velocità superSonica con Sonic, voli nei panni di Tails o sfrecci superando gli ostacoli con la forza bruta di Knuckles. Ritrova tutte le zone classiche arricchite con nuovi elementi e rivivi i tuoi momenti Sonic preferiti mentre combatti nuovi boss e l’armata di perfidi robot di Dr. Eggman. Saranno presto disponibili per Origin Access Premier anche altri titoli di successo di SEGA come Two ... Leggi su gamerbrain

