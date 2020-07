Roma, entra in una nota gioielleria del centro e ruba un orologio: 36enne moldavo in manette (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel corso dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro Storico della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino moldavo di 36 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. I fatti L’uomo, “armato” di un congegno calamitato, utile a rimuovere i dispositivi antitaccheggio velocemente e senza forzarli, è entrato in un noto negozio di orologi di via del Corso riuscendo a impossessarsi di un modello esposto, del valore di 220 euro. I Carabinieri, intuite le intenzioni del 36enne dopo averne notato gli strani movimenti in strada, lo hanno atteso “a braccia aperte” poco fuori dall’esercizio, ammanettandolo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Se Matteo Salvini va processato per il «sequestro» della nave di Open arms dovrebbe essere in buona compagnia. Non c'è dubbio che il primo agosto dello scorso anno il leader leghista, come ministro de ...

Omceo Roma: Vaccino antinfluenzale e Usca, cosi’ prepariamo il post-estate

Dopo le prime fasi dell’emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio “ci si sta gia’ preparando al post-estate”, quando, insieme alla delicatissima questione della riapertura delle scuole, potrebbe esserc ...

