Risalgono i contagi in Italia: ora il virus fa più paura. Decessi al minimo, ma il virus continua a circolare. Tornano a riempirsi pure le terapie intensive (Di venerdì 31 luglio 2020) Non è ancora chiaro se è già arrivata la temuta seconda ondata di contagi da coronavirus, ma i casi di positività al Covid-19 in Italia sono tornati ad aumentare. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati del Ministero della salute, sono stati 386, mentre mercoledì si erano fermati a 289. Una situazione che preoccupa gli esperti e induce alla massima cautela. IL MONITORAGGIO. Ieri è stato registrato un aumento di nuovi positivi, ma fortunatamente sono in brusco calo i Decessi, che sono stati soltanto tre, la metà rispetto al giorno precedente e il numero più basso da quando è scoppiata l’emergenza. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva così a 35.132 e quello dei guariti a 199.796, 765 quelli registrati ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : LA PANDEMIA Il monitoraggio indipendente Gimbe gela gli ottimisti In lieve crescita anche i ricoveri. I timori dei… - Agenzia_Ansa : Risalgono contagi e morti, annullata Notte della Taranta #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il ministero della Salute aggiorna i dati: i nuovi contagi sono 212 e 11 le vittime #ANSA - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: LA PANDEMIA Il monitoraggio indipendente Gimbe gela gli ottimisti In lieve crescita anche i ricoveri. I timori dei con… - Lucavasto90 : RT @fattoquotidiano: LA PANDEMIA Il monitoraggio indipendente Gimbe gela gli ottimisti In lieve crescita anche i ricoveri. I timori dei con… -

Ultime Notizie dalla rete : Risalgono contagi Coronavirus: contagi risalgono, 212 casi, 12 le vittime - Medicina Agenzia ANSA Un doppio virus sul voto americano

Sono pochi gli indicatori chiave che, secondo gli analisti, indirizzeranno il voto americano. Le curve della pandemia (contagi, decessi) da un lato, le curve dell’economia (Pil, occupazione) dall’altr ...

I contagi risalgono del 23% Il Cts: “La curva preoccupa”

Ieri il ministero della Salute ha registrato 386 nuovi contagi, in netto aumento rispetto ai 289 di mercoledì, a fronte di 61.858 tamponi effettuati (oltre 5 mila più di mercoledì). Una… Leggi ...

Sono pochi gli indicatori chiave che, secondo gli analisti, indirizzeranno il voto americano. Le curve della pandemia (contagi, decessi) da un lato, le curve dell’economia (Pil, occupazione) dall’altr ...Ieri il ministero della Salute ha registrato 386 nuovi contagi, in netto aumento rispetto ai 289 di mercoledì, a fronte di 61.858 tamponi effettuati (oltre 5 mila più di mercoledì). Una… Leggi ...