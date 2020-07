Rcs, ricavi in calo e conti in rosso: pesa lo stop allo sport (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo stop alle competizioni sportive dovuto al lockdown per l’emergenza Covid-19 manda in rosso i conti di Rcs Mediagroup. La società editrice di Corriere della Sera e Gazzetta dello sport, attiva anche nell’organizzazione di eventi sportivi, ha chiuso infatti i primi sei mesi dell’esercizio 2020 con una perdita netta di 12 milioni di euro, a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

AnsiaMilan : RT @CalcioFinanza: Ricavi in calo (-156 milioni) e risultato netto negativo di 12 milioni per la #RCS di Urbano Cairo nel primo semestre: p… - Edorsi53 : RT @CalcioFinanza: Ricavi in calo (-156 milioni) e risultato netto negativo di 12 milioni per la #RCS di Urbano Cairo nel primo semestre: p… - cicciovettel95 : RT @CalcioFinanza: Ricavi in calo (-156 milioni) e risultato netto negativo di 12 milioni per la #RCS di Urbano Cairo nel primo semestre: p… - MarcoZH10 : RT @CalcioFinanza: Ricavi in calo (-156 milioni) e risultato netto negativo di 12 milioni per la #RCS di Urbano Cairo nel primo semestre: p… - sportli26181512 : #Media #Notizie Rcs, ricavi in calo e conti in rosso: pesa lo stop allo sport: Lo stop alle competizioni sportive d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rcs ricavi Rcs, ricavi in calo e conti in rosso: pesa lo stop allo sport Calcio e Finanza Rcs, ricavi in calo e conti in rosso: pesa lo stop allo sport

Un risultato dovuto principalmente a tre fattori: La mancata realizzazione nel primo semestre degli eventi sportivi organizzati da RCS Sport, tra cui il Giro d’Italia, in parte differiti al secondo ...

RCS MediaGroup: perdita da € 12 mln nel semestre, ma cala il debito

RCS si è adoperata per ricollocare le gare ciclistiche (Giro ... stanziamento di fondi relativi ad interventi sul personale attraverso i prepensionamenti. I ricavi netti consolidati di Gruppo al 30 ...

Un risultato dovuto principalmente a tre fattori: La mancata realizzazione nel primo semestre degli eventi sportivi organizzati da RCS Sport, tra cui il Giro d’Italia, in parte differiti al secondo ...RCS si è adoperata per ricollocare le gare ciclistiche (Giro ... stanziamento di fondi relativi ad interventi sul personale attraverso i prepensionamenti. I ricavi netti consolidati di Gruppo al 30 ...