Payback: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel 1999 usciva nei Cinema il film d’azione Payback, diretto dal regista Brian Helgeland. Il film è tratto dal romanzo The Hunter di Richard Stark. Due amici ladri in lotta per primeggiare, alla fine diventano nemici, e alla fine vincerà solo uno, che avrà la sua vendetta. Leggi anche: Max Payne: un film d’azione carico di adrenalina Payback: Film Il film gioca sulla voglia di vendetta di un ladro che che mette a segno un colpo insieme ad un socio, suo amico da tempo, ma quest’ultimo gli gioca un brutto tiro. Prende i soldi, la moglie dell’amico che però ormai vive con lui e scappa, innescando una caccia all’uomo senza esclusione di colpi. Il film ha una buona storia, interpretata magistralmente da Mel Gibson, che è un vendicatore folle e spietato. Non si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

