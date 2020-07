Ospita 3 giovani turisti tedeschi: poi li narcotizza e ne violenta uno (Di venerdì 31 luglio 2020) Ha Ospitato i 3 turisti tedeschi senza chiedere soldi in cambio, ma chiedendo di poter essere Ospitato da loro, qualora avesse deciso di fare un viaggio in Germania. Invece, li ha narcotizzati e poi stuprati -o tentato di stuprarli- nel sonno. È la drammatica vicenda accaduta a Roma, in zona Piazza Re, ai danni di 3 ragazzi -di cui uno minorenne, a quanto pare- e che ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni. Contattati tramite un app Si erano conosciuti tramite un app per viaggiatori i 3 giovani turisti e l’uomo di 39 anni residente a Roma. Lui non aveva chiesto soldi ed aveva messo a loro disposizione una camera e degli ambienti comuni come bagno e cucina. Drogati con il sonnifero a cena La sera, l’uomo avrebbe preparato la ... Leggi su thesocialpost

