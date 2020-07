Osimhen, arriva il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto Victor!” (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ finalmente ufficiale: Victor Osimhen è un calciatore del Napoli. Il presidente del Napoli lo ha annunciato poco fa con il consueto tweet di benvenuto. Un laconico quanto pregnante “Benvenuto Victor!” per una trattativa lunghissima ed estenuante, che ha vissuto anche momenti di forte pessimismo quando il nigeriano ha cambiato agenti. Ma per fortuna l’affare è stato concluso. Victor sarà pronto per il ritiro estivo di Castel di Sangro e potrà aiutare la squadra la prossima stagione. Benvenuto Víctor! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 31, 2020 L'articolo Osimhen, arriva il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto Victor!” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

