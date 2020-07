Operativa la compagnia carabinieri di Solofra: cambia l’assetto del comando provinciale (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSolofra (Av) – Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Arma dei carabinieri volte alla razionalizzazione delle forze e dei presidi messi in campo in Provincia di Avellino, dal 1° agosto sarà attiva la compagnia carabinieri di Solofra. Il nuovo e più corposo comando retto da un Capitano andrà ad integrare e mutare gli assi strategici operativi preventivi e repressivi anche delle altre Compagnie limitrofe (Baiano-Avellino), a tutto vantaggio del controllo del territorio e del contrasto alla criminalità organizzata. Tale nuovo asset infatti consentirà non solo una intensificazione degli sforzi sull’area Solofrana-Montorese, ma anche una maggiore concentrazione e intensificazione ... Leggi su anteprima24

