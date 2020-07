Napoli, rimorchio in derapata e sorpassi in curva: la folle corsa dell’autoarticolato in tangenziale (Di venerdì 31 luglio 2020) Il rimorchio che sbanda a destra e a sinistra pericolosamente. L’autista del camion che sembra non farci caso e che si lancia nella corsia di sorpasso in tangenziale. È successo sulla Nola-Villa Literno. “Follia pura”, ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, “abbiamo segnalato il video alla polizia stradale”. L'articolo Napoli, rimorchio in derapata e sorpassi in curva: la folle corsa dell’autoarticolato in tangenziale proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ship2shore_it : Rimorchio, i veneziani vogliono tenere fuori i genovesi da Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rimorchio Napoli, rimorchio in derapata e sorpassi in curva: la folle corsa dell’autoarticolato in tangenziale Il Fatto Quotidiano WFW con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nell'acquisizione di Nemeca Z Maritime Company da parte di Fintowage

Watson Farley & Williams ha assistito il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nelle operazioni di finanziamento prodromiche all'acquisto, da parte della società Fintowage, di una partecipazione di maggi ...

Live Inter-Napoli 1-0: dentro Allan e il redivivo Ghoulam

Inter e Napoli si affrontano a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, la penultima in programma. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa ...

Watson Farley & Williams ha assistito il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nelle operazioni di finanziamento prodromiche all'acquisto, da parte della società Fintowage, di una partecipazione di maggi ...Inter e Napoli si affrontano a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, la penultima in programma. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa ...