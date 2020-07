Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (Di venerdì 31 luglio 2020) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - (Ripetizione da altra categoria) "Il ministro degli Esteri Di Maio prima di minacciare il blocco dei fondi per la Tunisia dovrebbe pensare ai rapporti storici che ci sono tra l'Italia e la Tunisia e nello stesso tempo dovrebbe prima vedere prima cosa prevedono gli accordi presi in passato tra i due paesi". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Sami Ben Abdelaali, deputato tunisino ma che vive tra Palermo e Tunisi. Il deputato tunisino si dice "molto dispiaciuto" per le dichiarazioni rese oggi dal capo della Farnesina che chiede "di sospendere lo stanziamento di 6,5 milioni di euro" per la Tunisia ... Leggi su iltempo

Sulla convocazione di Di Maio dell'ambasciatore tunisino per accelerare i rimpatri, il deputato dice: "Per il numero dei rimpatri l'accordo già c'è, bisogna intervenire con il governo. Appena intorno ...

MIGRANTI IN ABRUZZO: D'ERAMO, ''LA LEGA PROTESTERA' IN OGNI LUOGO D'ARRIVO''

L’AQUILA - “Il governo Pd-Cinque Stelle continua a favorire l’invasione dei migranti, in Italia, in particolare nel nostro Abruzzo che si appresta a ricevere, inopinatamente, altri 200 nordafricani da ...

