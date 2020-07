Menez-Lafferty, la volpe e l’uva: quei prevenuti sulla Reggina (Di venerdì 31 luglio 2020) La Reggina sta facendo un gran mercato, ma forse non è chiaro a tutti. Certo, poi conterà la sentenza del campo, tuttavia soltanto gli incompetenti o i prevenuti possono disconoscere l’importanza per la Serie B di operazioni come Menez e Lafferty. I prevenuti, forse è meglio dire così, sono quelli della volpe e l’uva. Tirare fuori la storia del passato di Lafferty, nulla di particolare ma solo qualche atteggiamento fuori dalle righe, è una roba non troppo elegante, anzi abbastanza ridicola. Perché poi ci sono i mandanti e gli esecutori. I mandanti sono quelli che non hanno il coraggio di metterci la faccia, da eterni secondi. Gli esecutori sono quelli che vivono di ordini, tirano fango ma è come se lo ... Leggi su alfredopedulla

Dopo tre stagioni le strade di Felipe e della Spal quasi certamente si separeranno. Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, il difensore brasiliano in scadenza di contratto avrebbe già trovato la sua ...

L'attaccante ex Palermo, Lafferty firma per la Reggina con la regia di Palumbo

Kyle Lafferty si è legato per due anni alla Reggina, ulteriore conferma delle ambizioni del club amaranto. Un attaccante dalle indubbie qualità, il ritorno in Italia dopo la proficua esperienza con il ...

