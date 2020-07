Matteo Salvini, perché rinviarlo a giudizio può rivelarsi un pessimo affare (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Salvini a processo, così ha deciso il Senato della Repubblica. E, al di là delle dichiarazioni di apparente tranquillità da parte del leader leghista, la questione è seria. Ma non soltanto per Salvini. E’ finita come previsto: l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini finirò con tutta probabilità a processo con l’accusa di sequestro di persona … L'articolo Matteo Salvini, perché rinviarlo a giudizio può rivelarsi un pessimo affare proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo' - berlusconi : Proprio perché ne sono stato la massima vittima, comprendo bene quello che sta passando Matteo Salvini. - tiz2060 : RT @LegaSalvini: OPEN ARMS, MARIA GIOVANNA MAGLIE DIFENDE MATTEO SALVINI: 'STOLTI E ARROGANTI, C'È CHI VUOLE PORTARE GLI ITALIANI NELL'ABIS… - fvitale : RT @Libero_official: 'Per #Renzi non c'è futuro, per #Salvini invece sì': #OpenArms, il commento di Vittorio #Feltri -