Mattarella contro i negazionisti: "Conservo i dati dei contagi, non dobbiamo dimenticare" (Di venerdì 31 luglio 2020) La cautela sulla pandemia è un “richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. E’ un motivo per non abbassare le difese”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella durante la cerimonia del “ventaglio”. “Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando ... Leggi su huffingtonpost

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato questa mattina, 30 luglio, a Bologna per commemorare le vittime della strage del 2 agosto 1980. 40 anni dopo, il capo dello Stato è t ...

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda le vittime della strage nella stazione di Bologna del 2 agosto del ...

