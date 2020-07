Malore per Attilio Fontana, annullati tutti i suoi impegni. Ecco cosa è successo (Di venerdì 31 luglio 2020) Malore per il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che nelle scorse ore è stato colto da un attacco di diverticolite e che per questo ha fatto sapere di aver bisogno di qualche giorno di riposo. È stato lo stesso governatore a comunicare attraverso un post su Facebook di aver cancellato tutti gli impegni del weekend, compresa la partecipazione alla Festa della Lega a Cervia. annullati tutti gli impegni del weekend "Il mio fisico mi ha avvertito – le parole che Fontana ha condiviso su Facebook – ‘Attilio prenditi qualche giorno di riposo'. Sono quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani e con estremo rammarico non ... Leggi su howtodofor

emergenzavvf : Stamattina l'elicottero Drago 140 AW139 dei #vigilidelfuoco si è spinto oltre 37 miglia dalla costa di… - repubblica : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' - Teresat14547770 : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' - La Repubblica - twMec : RT @askanews_ita: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' (malore per Attilio #Fontana) - sologiuma : RT @paolorm2012: Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' -