Limbiate, incidente con assicurazione falsa comprata online, donna nei guai (Di venerdì 31 luglio 2020) In seguito ad un incidente stradale, la Polizia locale di Limbiate ha scoperto un certificato di assicurazione falso emesso da un sito di vendita online che è stato chiuso. La vicenda riguarda una donna italiana residente a Cesano Maderno, coinvolta in un incidente stradale. Alla verifica dei documenti, la donna risultava in possesso di un …

Nessuno in pericolo di vita ma tre persone coinvolte nell’incidente di venerdì 31 luglio, alle 12 circa, a Cesano Maderno, in pieno centro: nello scorso una delle auto si è ribaltata sul fianco. Incid ...

Scontro tra 2 auto in via Bandiera

Un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Il fatto è accaduto nella tarda serata: sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’automedica. Tra i feriti c’è anche una ragazza di 16 anni. In un ...

Nessuno in pericolo di vita ma tre persone coinvolte nell'incidente di venerdì 31 luglio, alle 12 circa, a Cesano Maderno, in pieno centro: nello scorso una delle auto si è ribaltata sul fianco.