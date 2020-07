Jazz’Inn 2020: a Pietrelcina gli anticorpi per l’Italia che verrà (Di venerdì 31 luglio 2020) Si chiude il 1° agosto a Pietrelcina la IV edizione di Jazz’Inn, il format che unisce Jazz e Innovazione di Fondazione Ampioraggio sperimentato nel borgo del Sannio nel 2017. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio al Paese, un incoraggiamento a rimettersi in moto, in modo nuovo, utile e responsabile per rilanciare l’economia e gli investimenti dopo il lockdown. L’evento presso il Palavetro di Pietrelcina e sarà tra i primi a tenersi in presenza in Italia. Jazz’inn nasce per stimolare incontri tra domanda e offerta di innovazione lontani dai luoghi comuni, “sequestrando” per qualche giorno imprenditori, amministratori pubblici, startup e ricercatori nelle giornate di “slow dating for innovation” condite da serate di Jazz e momenti conviviali nel pieno rispetto delle misure ... Leggi su ildenaro

FondCarisal : @FondCarisal, per il secondo anno, partecipa alle attività della IV edizione di Jazz’Inn evento organizzato da Fon… - murateideapark : Come @murateideapark siamo lieti di poter partecipare a Jazz'Inn con la nostra Coordinatrice Elena Nanni, che prend… - Mario_DelPezzo : RT @manageritalia: Jazz'Inn 2020: anticorpi per l'Italia che verrà - manageritalia : Jazz'Inn 2020: anticorpi per l'Italia che verrà - startzai : RT @giuseppe73: Fondazione Ampioraggio, continua anche quest’anno il format Jazz’Inn di Pietrelcina - -

Ultime Notizie dalla rete : Jazz’Inn 2020 Guida Bruxelles Dove Viaggi