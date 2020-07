Incidente a Tortona: moto contro auto, c’è un morto (Di venerdì 31 luglio 2020) Grave Incidente a Tortona, in provincia di Alessandria: una moto va contro furgone, muore il centauro. Inutili i soccorsi Grave Incidente questa mattina a Tortona, in provincia di Alessandria: una moto va contro furgone, muore il centauro per le gravissime ferite riportate. Inutili i soccorsi dei sanitari che hanno provato a rianimarlo. Il fatto è accaduto questa mattina poco prima delle 7.00 all’altezza della rotonda di Tortona, sulla strada provinciale 35, nei pressi della Confarama. Per ragioni ancora da chiarire, il motociclista è finito sotto il furgone. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Torino, bambino lasciato in auto: un passante rompe il vetro e ... Leggi su bloglive

