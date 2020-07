Il ruolo della missione Onu nella morte di Mario Paciolla (Di venerdì 31 luglio 2020) Di Mario Paciolla, l’italiano che lavorava come osservatore in terreno per la missione di Verifica delle Nazioni Unite a San Vicente del Caguán, non è rimasta nessuna traccia. A causa dell’assenza dei funzionari della Procura Generale e della polizia giudiziaria, i suoi oggetti personali sono stati recuperati il 16 luglio, un giorno dopo la sua morte, da una squadra dell’Unità di Investigazione Speciale (SIU) del Dipartimento di Salvaguardia e Sicurezza delle Nazioni Unite. I FUNZIONARI DELL’ONU hanno ripulito il luogo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : ruolo della Passaggio di ruolo e passaggio di cattedra: quale movimento viene disposto prima? Orizzonte Scuola Il futuro turistico a Senigallia, la ri-partenza in quattro mosse. Le proposte di Diritti al Futuro

Ogni abitante può svolgere un ruolo di “attrattore ospitale”. Essere per esempio ‘narratori’ (interessante è l’esperienza dei ‘Greeters’ nel mondo) della propria città vuole dire aumentare il valore ...

'Prospettiva Lavoro', accordo Regione Puglia con Sistema Impresa e Confsal

Roma, 31 lug. (Labitalia) - La Regione Puglia sottoscrive il Protocollo d’intesa con Sistema Impresa e Confsal dicendo sì al progetto 'Prospettiva Lavoro' elaborato per garantire aziende e lavoratori ...

