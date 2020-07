Il ristoratore in difficoltà: «In questo locale non è gradita la presenza di politici!!!» (Di venerdì 31 luglio 2020) È il grido d’allarme di Valerio Laino, titolare del Peperoncino d’Oro, un ristorante nella centralissima via del Boschetto di Roma. Un po’ come il cartello “vietato l’ingresso ai cani” che si appende fuori dagli esercizi. In questo caso però, scritto a mano con pennarello nero, campeggia sulla porta a vetri di un ristorante e le … L'articolo Il ristoratore in difficoltà: «In questo locale non è gradita la presenza di politici!!!» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

EAlessandrolodi : RT @lucacampitello1: Il ristoratore in difficoltà contro il governo Conte sulla pandemia: 'Affrontiamo spese insostenibili e non riceviamo… - VedeleAngela : RT @lucacampitello: Il ristoratore in difficoltà contro il governo Conte sulla pandemia: 'Affrontiamo spese insostenibili e non riceviamo a… - Stoico26356790 : RT @lucacampitello: Il ristoratore in difficoltà contro il governo Conte sulla pandemia: 'Affrontiamo spese insostenibili e non riceviamo a… - lucacampitello1 : Il ristoratore in difficoltà contro il governo Conte sulla pandemia: 'Affrontiamo spese insostenibili e non ricevia… - lucacampitello : Il ristoratore in difficoltà contro il governo Conte sulla pandemia: 'Affrontiamo spese insostenibili e non ricevia… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratore difficoltà “Ristoratori Unione Taranto”: in 180 chiedono attenzione Corriere di Taranto