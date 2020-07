Il bluff di Atac. Perché più chilometri non significa più qualità (Di venerdì 31 luglio 2020) Oltre all'utile di 7,6 milioni raggiunto nel 2019, nelle 246 pagine del bilancio Atac approvato da Roma Capitale pochi giorni fa ci sono molti altri numeri utili a ricostruire inefficienze, malfunzionamenti e criticità che pesano sulla qualità del servizio di trasporto pubblico a Roma. Tra i vari “s Leggi su ilfoglio

DavidRo59411925 : RT @ilfoglio_it: Scioperi, bus troppo vecchi e fermate metro chiuse. Il servizio di trasporto sarà pure aumentato dell'1,6 per cento, ma i… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Scioperi, bus troppo vecchi e fermate metro chiuse. Il servizio di trasporto sarà pure aumentato dell'1,6 per cento, ma i… - ginkgob2 : RT @ilfoglio_it: Scioperi, bus troppo vecchi e fermate metro chiuse. Il servizio di trasporto sarà pure aumentato dell'1,6 per cento, ma i… - ilfoglio_it : Scioperi, bus troppo vecchi e fermate metro chiuse. Il servizio di trasporto sarà pure aumentato dell'1,6 per cento… -

Ultime Notizie dalla rete : bluff Atac Il bluff di Atac. Perché più chilometri non significa più qualità Il Foglio