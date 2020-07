«Ho della muffa nei polmoni» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Presidente brasiliano ha anche detto di essere sotto antibiotici a causa di una leggera infezione Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : della muffa Livorno, Donzelli (FDI): "Sindaco li abbandona in casa con la muffa, no a un altro lockdown disumano" La Voce del Patriota Coronavirus: Bolsonaro sotto antibiotici per 'infezione'

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha reso noto che sta assumendo antibiotici per un'infezione che lo ha fatto sentire debole, dopo aver trascorso settimane in isolamento ...

Coronavirus, oggi altri 1.400 morti negli Usa. Gb, restrizioni per 4 milioni

I nuovi casi di Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 72.238. I morti 1.379, in quello che è il terzo giorno consecutivo in cui i decessi superano quota 1.200. Secondo i dati della Jo ...

