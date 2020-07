Havertz Juventus, Paratici può ancora sperare: arriva l’assist dal Bayer (Di venerdì 31 luglio 2020) Havertz Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Germania dove sarebbe stato adocchiato Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Molti davano per scontato il suo passaggio al Chelsea ma adesso Paratici può continuare a sperare. L’assist arriva da un dirigente delle “aspirine”. Havertz Juve: l’assist del Bayer Rolfes, ds del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del calciatore. Ecco quanto affermato a Sky Sports: “Non abbiamo ancora ricevuto offerte. Sappiamo che diversi club sono interessati, ma non ci sono state offerte ufficiali. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

MTartaglini : Il Chelsea spende x Werner, probabilmente Havertz e vuole Ter Stengen dal Barcellona. La Juventus con il fatturato… - michele134567_g : RT @furorbianconero: In casa #Juventus Agnelli ha DECISO. Si è capito che la rosa è inferiore rispetto a quella di #sassuolo #udinese e squ… - gilnar76 : Mercato #Juve, Bosz: «Havertz sarà qui nella prossima stagione» #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - furorbianconero : In casa #Juventus Agnelli ha DECISO. Si è capito che la rosa è inferiore rispetto a quella di #sassuolo #udinese e… -