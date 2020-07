Grande Fratello Vip: un’ex gieffina è pronta a diventare madre (Di venerdì 31 luglio 2020) Si tratta di una delle protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip che il pubblico ha maggiormente apprezzato. Nelle ultime ore ha scelto di mettersi a nudo durante un’intervista e ha svelato dettagli riguardanti la sua vita. Grande Fratello VIP: UN’EX gieffina DESIDERA UNA GRAVIDANZA – Stiamo parlando proprio di lei: Licia Nunez. La … L'articolo Grande Fratello Vip: un’ex gieffina è pronta a diventare madre Leggi su dailynews24

cipe4ever : @dbollini @emrato @solo_Roby Già avere un ministro della salute di nome Speranza non è che mi lasciasse molto tranq… - zazoomblog : Era Mascia Ferri al Grande Fratello 2: oggi a 47 anni chic e sensuale la riconoscete? [FOTO] - #Mascia #Ferri… - Bettabetta59 : RT @DrDomu: @matteosalvinimi Il Grande Fratello italiano (M5S e sinistrume vario) cerca di sfruttare il #bipensiero. Ma nessuno potrà cance… - MarcoProjectOne : @SkyTG24 Questo è quello che ci meritiamo. Agli Esteri ex bibitaro, agli Interni una che non parla italiano, presid… - TRASHPERSON18 : ??VOTATE IL MIGLIOR CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 11 (2011)?? -