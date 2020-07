Federica Panicucci oggi ‘odiosamente’ perfetta in ogni sua foggia: come fa? ‘Smascherata’ dal social (Di venerdì 31 luglio 2020) “La quiete del tramonto” fotografata nell’ultimo scatto social di Federica Panicucci non corrisponde, tra i commenti, alla pace dei followers che oggi insorgono innanzi all’ostentata perfezione della conduttrice. Volto di punta del mattino di Canale 5, Federica si è sempre contraddistinta per la sua lunghissima chioma bionda: cinquantaduenne di Cecina, la Panicucci sembra essere rimasta l’eterna ragazzina che mosse i primi passi nello spettacolo nel lontano 1987, a soli 20 anni. Leggi anche >> Ivana Mrazova Instagram, troppa ironia delude il social: «Ma che foto fai? Pessima, ci sei calata!» Federica Panicucci oggi, eterna ragazza: ma è davvero così ... Leggi su urbanpost

callmeniallxx : @MarcoMoriniTW ma cosa devo fare per far mandare in onda il programma con i @onedirection e Federica Panicucci? Chiedo per un’amica ?? - basicxmaself : Pensavo fosse Federica Panicucci e un giocatore di basket di cui ora non ricordo il nome looool - DildoBaggjns : Federica Panicucci bellissima come sempre - Alessia38014305 : @fede_panicucci ciao Federica sei bellissima - ivonne69villa : RT @QuiNewsElba: Federica Panicucci all' #Elba, suo 'luogo del cuore' | Attualità #isoladelba -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci 'Odiosamente' perfetta in ogni sua foggia: Federica Panicucci 'smascherata' dal social UrbanPost Federica Panicucci diva su yacht lussuoso: spacco vertiginoso

Anche se Federica Panicucci si mostra come un eterna ragazzina, sono tanti gli anni in cui lei ha prestato il suo volto e la sua voce sia per la radio sia per la televisione italiana. Molte sono le tr ...

Ecco cosa vedremo in tv sulle reti Mediaset il prossimo autunno

Anche nella prossima stagione televisiva Barbara d’Urso sarà al timone dei suoi tre cavalli di battaglia targati Videonews. Comincia con l’appuntamento quotidiano di “Pomeriggio Cinque” e prosegue con ...

Anche se Federica Panicucci si mostra come un eterna ragazzina, sono tanti gli anni in cui lei ha prestato il suo volto e la sua voce sia per la radio sia per la televisione italiana. Molte sono le tr ...Anche nella prossima stagione televisiva Barbara d’Urso sarà al timone dei suoi tre cavalli di battaglia targati Videonews. Comincia con l’appuntamento quotidiano di “Pomeriggio Cinque” e prosegue con ...