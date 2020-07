Coronavirus: Mattarella, ‘pericolo ancora attuale, ci sono contagi e vittime’ (2) (Di venerdì 31 luglio 2020) (Adnkronos) – Il virus, ha ricordato Mattarella, rappresenta ancora un “pericolo attuale. Sovente, nel corso del tempo, affiora la tendenza a dimenticare, a rimuovere esperienze dolorose o anche soltanto sgradevoli. Era prevedibile che questo sarebbe potuto avvenire anche rispetto ai drammatici mesi trascorsi. Forse non era immaginabile che affiorasse così presto. Mentre, nel nostro Paese, per la pandemia, continuano a morire nostri concittadini; ed è il caso di sottolineare che anche una sola vittima costituisca motivo di dolore e motivo per non abbassare le difese. Mentre nel mondo muoiono ogni giorno migliaia e migliaia di persone, e ogni giorno si registrano ben oltre duecentomila contagi; e mentre la necessaria riapertura delle comunicazioni espone a nuovi rischi i Paesi che ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri' 'No alle fake news' [aggiornamento delle 11:47] - petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Da #Ue misure di portata straordinaria. Non possiamo cancellare la crisi dovuta al #coronavirus e non… - boia_er : RT @51inif: Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri, il virus esiste ancora» ?? nulla di utile nelle sue parole, ci parli dei… - Fabricondo : RT @repubblica: Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' [aggiornamento delle 12:15] https://t.c… -