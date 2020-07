Calciomercato – Affari e trattative – Ibra resta; Roma no al Napoli per Under; Lazio vicino David Silva (Di venerdì 31 luglio 2020) Calciomercato intensissimo in queste ultime con molti Affari e trattative che vanno avanti senza sosta. Ibra ha scelto il Milan, mentre la Roma dice no per Under al Napoli e la Lazio si avvicina a David Silva, senza dimenticare la riconferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina. Oggi ci aspetta un’altra giornata intensa che parte con ottimi propositi. Ibra-Milan: manca solo la firma La firma ancora non c’è, ma le prossime saranno giornate importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rossonero dovrebbe avere presto un contatto con Maldini e Massara, ansiosi di trovare un accordo per confermare lo svedese anche per l’anno prossimo. La scelta ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative – Ibra resta; Roma no al Napoli per Under; Lazio vicino David Silva Giornal Inter, Sky: “Primi contatti per Ndombele del Tottenham, agli Spurs piace Skriniar”

A Mourinho piace soprattutto Srkiniar, ma occhio anche a Brozovic o Perisic. Sette mesi dopo Eriksen, Inter e Tottenham tornano a fare affari insieme?

Rai - Osimhen, depositato in Lega il contratto via pec: le ultime

Il Napoli ha sistemato l'operazione: saranno disgiunte gli affari Karnezis e Manzi per via di tecnicismi di bilancio. L'operazione è chiusa da 4 giorni, si stanno sistemando solo alcuni dettagli per ...

