Bolsonaro, positiva anche la moglie: “Ho polmoni ammuffiti” – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo essere guarito dal Coronavirus, torna a parlare in tv il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, positiva anche la moglie: “Ho polmoni ammuffiti”. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo essere guarito dal Coronavirus, sembra adesso prendere un po’ più sul serio gli allarmi degli esperti. Nel frattempo, anche sua moglie nelle scorse ore è risultata positiva … L'articolo Bolsonaro, positiva anche la moglie: “Ho polmoni ammuffiti” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

RunPierwork13 : RT @CalaminiciM: Lady Bolsonaro positiva al covid . Non e’ una cosa bella da scrivere ma , come dicono i romani “ non me ne po’ frega’ de m… - Paoblog : 16 giugno: Bolsonaro, invitava la gente a 'invadere' i reparti Covid per dimostrare che l'epidemia non c'è. Oggi: l… - genovesergio76 : Coronavirus, Bolsonaro dopo il Covid: 'Ho la muffa nei polmoni'. E sua moglie è positiva - Il Fatto Quotidiano - Ric746 : Il presidente del Brasile #Bolsonaro ancora convalescente per l'infezione da #Covid19 dichiara di sentirsi ancora d… - joem5s : Coronavirus, Bolsonaro dopo il Covid: “Ho la muffa nei polmoni”. E sua moglie è positiva -