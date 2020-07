Benzina, diesel e gpl: quiete sui listini e prezzi fermi (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo giorno di quiete sui sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. fermi anche i prezzi praticati alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,410 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,416 pompe bianche 1,393), diesel a 1,292 euro/litro (invariato, compagnie 1,298, pompe bianche 1,273). Benzina servito a 1,550 euro/litro (invariato, compagnie 1,597, pompe bianche 1,452), diesel a 1,435 euro/litro (invariato, compagnie 1,484, pompe bianche 1,333). Gpl servito ... Leggi su meteoweb.eu

PianetaDeals : OFFERTA LAMPO + COUPON YABER Avviatore Batteria per Moto/Auto, 1000A 13800mAh Avviatore Emergenza per Auto (Fino… - ralf_anna : #Salvini gpl #Zingaretti diesel euro3 #DiMaio elettrico #Meloni ibrido #Berlusconi utilitaria benzina #Calenda sp… - _amblav : L'inquinamento nei centri urbani e le problematiche del Diesel: L’inquinamento dell’aria è legato alle immissioni d… - IlFriuli : Benzina, aperto il dialogo per il 'super sconto'. Incontro a Roma per aumentare, in fascia 1, il contributo per la… - Siciliano741 : @Apollo_MX5 @vaielettrico @BMWGroup Se non si garantisce una fornitura a tappeto di punti di ricarica e soprattutto… -