Applausi a Ciccio Caputo. Più di Immobile, più di Ronaldo, il re romantico del calcio italico (Di venerdì 31 luglio 2020) La Puglia, la guerra continua tra sogno e concretezza. Fare il muratore per tirare avanti o continuare ad allenarsi per sperare di svoltare. Una carriera di fango e polvere, di possibilità e incertezze fino a superare la soglia dei venti goal in campionato. In una Serie A che si muove a singhiozzo, che ha bisogno di appeal ingaggiando brand che si muovono, in uno scenario mediatico privo di sorprese, spicca la storia romantica e seria di Francesco-Ciccio Caputo! Bomber di categorie inferiori, dicevano, in serie C poi in B sempre con l’etichetta di attaccante da provincia, rincalzo o al massimo estemporaneo jolly da utilizzare ogni tanto. Se l’Italia si divide tra chi tifa per Immobile, affinché superi il record di Higuain e chi invece ritiene più decisivo l’apporto di Ronaldo, io ... Leggi su ilnapolista

napolista : Applausi a Ciccio Caputo. Più di Immobile, più di #Ronaldo, il re romantico del calcio italico - ilNapolista - InteristaYanas : RT @brunolonghi7: Ecco come sarebbe la classifica cannonieri senza rigori:@Cristiano e @ciroimmobile 18, #Caputo 17,#Zapata 16, #Ilicic, @E… - crickecrock1 : RT @brunolonghi7: Ecco come sarebbe la classifica cannonieri senza rigori:@Cristiano e @ciroimmobile 18, #Caputo 17,#Zapata 16, #Ilicic, @E… -

Ultime Notizie dalla rete : Applausi Ciccio Applausi a Ciccio Caputo. Più di Immobile, più di Ronaldo, il re romantico del calcio italico ilnapolista Franco Maresco: La RAI non è più quella di una volta

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” Articolo ...

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” Articolo ...