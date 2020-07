1 minuto in Borsa 31 luglio 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) (TeleBorsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+9,90%). Le peggiori performance si registrano su Inwit, che ottiene -2,11%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +151 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 12,1%. In Unione Europea, pubblicato il PIL con valore pari a -2,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e del PMI Chicago. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq ... Leggi su quifinanza

La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+9,90%). Le peggiori performance si registrano su Inwit, ...

