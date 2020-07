Vino: mercato italiano 2020 in crescita per Gdo ed e-commerce (Di giovedì 30 luglio 2020) I consumi di Vino in Italia scontano gli effetti della pandemia da Covid-19 con la chiusura dell’Horeca. Al primo semestre, il bilancio che se ne trae è quello di uno spostamento consistente verso gli acquisti in Gdo e online, cresciuti rispettivamente del 9% e 102% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ovviamente, alla luce dei diversi e distanti volumi movimentati da questi due canali nel panorama nazionale dei consumi di Vino, si tratta di crescite il cui peso relativo va giustamente contestualizzato: basti infatti pensare che, pur a fronte di questo raddoppio, il rapporto a valori nelle vendite di Vino tra e-commerce e Gdo è ancora di 1 a 16. L’accelerazione impressa dalla pandemia nello sviluppo dell’online per le vendite di Vino è innegabile. ... Leggi su winemag

