Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 08:45 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 8:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIÙ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN CODA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E QUARTICCIOLO VERSO Roma. E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SONO CODE ANCHE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA, IN QUESTO CASO PER INCIDENTE. IN VIA DELLA SOLFARATA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE MONACHELLE ... Leggi su romadailynews

ilmessaggeroit : Roma, rivoluzione a piazza Scotti: ma la viabilità fa litigare tutti. «Strozzati dal traffico» - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 7… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai