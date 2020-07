Vergine (Di giovedì 30 luglio 2020) “Considera ogni uscita come l’ingresso a qualcos’altro”, scrive il drammaturgo Tom Stoppard. Nelle prossime settimane, , dovresti riflettere su questo consiglio. Sei in una fase del tuo ciclo astrale in cui ogni uscita può davvero... Leggi Leggi su internazionale

