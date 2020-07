Temptation Island, Anna Boschetti si sfoga via social prima della fine del programma (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island è arrivato agli sgoccioli, oggi si vedrà cosa è accaduto tra Anna Boschetti e il fidanzato Andrea. Intanto lei si è sfogata via social. Fonte: Instagram @TemptationIsland officialIn queste settimane a far discutere molto è stata la relazione tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La donna in particolare è stata molto criticata sui social per le esternazioni che ha fatto nei confronti del giovane fidanzato. Infatti la Boschetti vorrebbe mettere su famiglia insieme ad Andrea che però adesso, avendo solo 27 anni, non si sente pronto. Così Anna per far prendere una decisione al ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - IsaeChia : ‘#TemptationIslandVip’, un membro della famiglia #Rodriguez sarà nel cast? L’indiscrezione - Maurizi24064468 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - periodicodaily : Temptation Island reality: le anticipazioni della sesta puntata #temptationisland #30luglio - lanemicageniale : Oggi affamata di soldi come Anna di Temptation Island -