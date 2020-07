Strage Corinaldo, condannata la banda dello spray: pene dai 10 ai 12 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) Per la Strage della discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, verificatasi la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, sono stati riconosciuti tutti i capi di imputazione tranne l’associazione a delinquere. Confermato anche l’omicidio preterintenzionale. Le pene, per i sei imputati, vanno dai 10 ai 12 anni e quattro mesi di carcere. Lo spray al peperoncino L’udienza con rito abbreviato, a carico della “banda dello spray”, era cominciata stamattina, poco prima delle 11, a porte chiuse ad Ancona. Davanti al gup Paola Moscaroli, erano presenti in aula i sei imputati, tutti giovanissimi e originari della Bassa Modenese, accusati di associazione a delinquere finalizzata a rapine e furti con strappo ... Leggi su open.online

