Spagna, 1229 nuovi casi in 24 ore (e altri due morti) (Di giovedì 30 luglio 2020) La Uefa insiste per far disputare Barcellona-Napoli al Camp Nou, ma la situazione, in Spagna, è sempre più incontrollata. Nelle ultime 24 ore sono stati 1229 i nuovi casi di Covid. Con due decessi. Il ministro della Salute, Salvador Illa, ha riferito che le autorità sanitarie hanno attualmente registrato 412 focolai attivi di Covid, 51 in più di quelli segnalati martedì, per un totale di 4.870 casi associati, il 70 percento dei quali in Catalogna e in Aragona. La maggior parte dei contagi è dovuto alle feste private e alla movida notturna. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Spagna, 1229 nuovi casi in 24 ore (e altri due morti) La situazione nel Paese è sempre più incontrollata ma la Uefa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna 1229 Fortezze e Castelli di Puglia: Il Palazzo Baronale e la Torre Guevara di Orsara La Voce di Maruggio