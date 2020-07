Snam, risultati 1° semestre in tenuta. Confermata guidance 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Snam chiude il primo semestre con un utile netto adjusted di 578 milioni di euro ed un EBITDA adjusted di 1.107 milioni di euro, entrambi in linea con il primo semestre 2019. Confermata la guidance sull’utile netto 2020 a circa 1,1 miliardi di euro. Nel motivare la tenuta dei risultati e la conferma della guidance, l’Amministratore delegato, Marco Alverà, ha spiegato che sono da attribuire “alla riduzione degli oneri finanziari, alla performance delle nostre partecipate internazionali e alle azioni di contenimento dei costi”. “In questi mesi non ci siamo mai fermati, continuando a garantire il nostro servizio essenziale di sicurezza energetica, aumentando gli investimenti e ... Leggi su quifinanza

