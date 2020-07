Scomparsa a Nola: Claudia Gherardelli viene ritrovata in Calabria (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Claudia Gherardelli è stata ritrovata a Reggio Calabria. La fotografa 32enne residente a Piazzolla di Nola era Scomparsa ieri dopo essere uscita di casa e aver salutato il marito dicendogli che si sarebbe recata in farmacia. Eppure Claudia non era più tornata nella sua abitazione e la sua Toyota Yaris grigia era stata avvistata fuori la stazione della Circumvesuviana a Rione Trieste. I familiari e gli amici hanno iniziato immediatamente le ricerche coinvolgendo le forze dell’ordine e diffondendo la foto di Claudia sui social dove il riscontro della cittadinanza è stato fortissimo. Claudia, però, non è stata ... Leggi su anteprima24

