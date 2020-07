Ripensare il futuro – documentari e inchieste post quarantena: i tre progetti finalisti (Di giovedì 30 luglio 2020) Ripensare il futuro - documentari e inchieste post quarantena: selezionati 3 progetti della call lanciata da Infinity Lab, WMF e Produzioni dal Basso per cofinanziare in crowdfunding le idee più originali e creative. L'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e il resto del mondo è stata un'esperienza drammatica che tuttavia ha permesso di riscoprire tanti valori e interessi che rischiavano quasi di essere "dimenticati", come il piacere di una corsa all'aperto, una serata in compagnia degli amici o i piccoli e grandi gesti quotidiani che ciascuno di noi può mettere in atto per salvaguardare la salute del pianeta. Dalla tragedia della pandemia, dunque, sono nate tante iniziative volte a dare speranza, a credere in un futuro ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ripensare il futuro – documentari e inchieste post quarantena: i tre progetti finalisti… - santinobarbera : RT @CislSicilia: Il seg gen #Cisl Sicilia Cappuccio al consiglio generale @CislNazionale: 'Si deve ripensare al futuro partendo dal Sud che… - E2i_energie : Ripensare il presente attraverso una svolta ecologica: questo l’obiettivo principale di e2i testimoniato attraverso… - cislrgsr : RT @CislSicilia: Il seg gen #Cisl Sicilia Cappuccio al consiglio generale @CislNazionale: 'Si deve ripensare al futuro partendo dal Sud che… - giamiglio : RT @CislSicilia: Il seg gen #Cisl Sicilia Cappuccio al consiglio generale @CislNazionale: 'Si deve ripensare al futuro partendo dal Sud che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripensare futuro Como: il futuro dello stadio «Sia un'occasione per ripensare la città» La Provincia di Como Ripensare il futuro – documentari e inchieste post quarantena: i tre progetti finalisti

Ripensare il futuro - documentari e inchieste post quarantena: selezionati 3 progetti della call lanciata da Infinity Lab, WMF e Produzioni dal Basso per cofinanziare in crowdfunding le idee più ...

Smart working, Bentivogli: “Il futuro del lavoro un foglio bianco da scrivere”

È da sempre un tema caro a Bentivogli, quello dello smart working. E nel nuovo manuale da oltre 200 pagine l’ex sindacalista analizza lo scenario attuale ma soprattutto quello che verrà, ponendo sul p ...

Ripensare il futuro - documentari e inchieste post quarantena: selezionati 3 progetti della call lanciata da Infinity Lab, WMF e Produzioni dal Basso per cofinanziare in crowdfunding le idee più ...È da sempre un tema caro a Bentivogli, quello dello smart working. E nel nuovo manuale da oltre 200 pagine l’ex sindacalista analizza lo scenario attuale ma soprattutto quello che verrà, ponendo sul p ...