Riot Games e la discussa partnership con l'Arabia Saudita: la società fa dietro front (Di giovedì 30 luglio 2020) La League of Legends European Championship, lega professionale di eSports gestita da Riot Games, ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con il progetto di costruzione della città dell'Arabia Saudita Neom, una mossa che ha già attirato critiche significative da parte dei fan.L'accordo vedrà Neom diventare il principale partner per la stagione estiva del LEC e sponsorizzare un nuovo segmento "Oracle Lens" della trasmissione, che insieme a una partnership simile con il torneo BLAST di Counter-Strike: Global Offensive, dovrebbe portare al progetto una buona dose di pubblico. Neom è un progetto di città transfrontaliera pianificato per la costruzione nella provincia di Tabuk in Arabia Saudita. Sostenuta sia dallo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #RiotGames fa dietro front: l'accordo con l'Arabia Saudita è cancellato. - esports247_it : Prime premio per i giochi Riot Games! Novità in casa Lol e Team Fight Tactics - FabioPinna89 : @MoonboyWasTaken @c4m_esports Una partnership del genere non doveva nemmeno essere pensata. Ma si sà, Riot Games, i… - badtasteit : #Valorant presenta Killjoy, il nuovo agente: ecco tutti i dettagli e le sue abilità - vitoriamarcaw : 5 pdl pro plat 1 porra riot games eu te ODEIO -