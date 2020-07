Per tutto agosto niente alcolici la notte in alcune zone di Olbia (Di giovedì 30 luglio 2020) . “Abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza che vieta il consumo e la vendita di alcolici dalle 20.00 alle 7.00 in alcune aree della nostra città – afferma il sindaco Settimo Nizzi -. Il provvedimento è stato assunto al fine di tutelare il decoro urbano e la tranquillità dei nostri concittadini e delle persone in villeggiatura, a seguito del verificarsi nel centro cittadino di episodi di schiamazzi, danneggiamenti e abbandono di rifiuti”. L’ordinanza n. 77 interessa via Regina Elena e traverse, via Acquedotto, piazza Matteotti, piazza Mercato, piazza Regina Margherita, via Porto Romano, corso Umberto I e traverse, via Principe Umberto, via Vittorio Emanuele, via Genova sino all’intersezione con via De Filippi, ed inoltre via Brigata Sassari e traverse, piazza Brigata ... Leggi su limemagazine.eu

matteosalvinimi : A Bibbiano e dintorni portavano via i figli a mamme e papà perbene, a certi aguzzini indegni di essere definiti non… - La7tv : #omnibus @borghi_claudio: '@gualtierieurope quando si è deciso di chiudere tutto si è presentato dicendo che sarebb… - MCriscitiello : I play off in serie A? Un’idea non percorribile e fuori da ogni logica. L’unico cambiamento che va fatto è tornare… - BzBroono : @_vedocose Per leggere tutto ciò che servirebbe ci vorrebbero tre vite Per il mondo suggerisco @dlfabbri Siano i p… - ramirezgvrcia : @C4PTURNS31 - onestamente non potrei chiedere di meglio: siete i migliori. sappi che anche tu puoi contare su di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Per tutto Olbia, niente alcolici di notte per tutto agosto La Nuova Sardegna FANTARACCONTI - Siamo 20, tutti emigranti per lavoro. E abbiamo fatto il fantacalcio

L'anno scorso con l'amico Mario, stanchi della solita routine e in virtù del fatto che ormai siamo quasi tutti emigranti per lavoro, e quindi impossibilitati nel poter decidere un giorno d'asta, ...

Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi dà spettacolo, Caputo fa doppietta

Suo l’assist per Berardi. Locatelli 7: ormai la consapevolezza nei propri ... Goldaniga è costretto a deviarla sui piedi di Caputo…) Caputo 8: è il Ciccio day. Tutti lo cercano, tutti provano a fargli ...

L'anno scorso con l'amico Mario, stanchi della solita routine e in virtù del fatto che ormai siamo quasi tutti emigranti per lavoro, e quindi impossibilitati nel poter decidere un giorno d'asta, ...Suo l’assist per Berardi. Locatelli 7: ormai la consapevolezza nei propri ... Goldaniga è costretto a deviarla sui piedi di Caputo…) Caputo 8: è il Ciccio day. Tutti lo cercano, tutti provano a fargli ...