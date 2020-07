Pauroso schianto all'incrocio: due veicoli distrutti e 3 feriti in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) Potrebbe esserci una precedenza mancata all'origine della paurosa carambola di giovedì mattina a Concesio, poco prima delle 8 all'incrocio tra Via Biagi e Via Borsellino: il bilancio è comunque ... Leggi su bresciatoday

MoliseTabloid : Ultim’ora. Pauroso schianto fra due auto sulla diramazione A della Bifernina, tre feriti trasportati in ospedale -

Pauroso schianto: auto si ribalta, mamma e bimbo incastrati tra le lamiere

Pauroso schianto lunedì pomeriggio in Via Statale a Ponte San Marco: una giovane mamma e il suo figlioletto di appena 3 anni sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dopo che la Citroen guidata dalla ...

Pauroso schianto lunedì pomeriggio in Via Statale a Ponte San Marco: una giovane mamma e il suo figlioletto di appena 3 anni sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dopo che la Citroen guidata dalla ...